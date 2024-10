49-letni Leonardo DiCaprio paraduje po ulicach Nowego Jorku z 26-letnią ukochaną i pieskiem

Witam.Na wstępie muszę powiedzieć że mój facet jest Slazakiem i katolikiem.Ma dość dziwne zachowania i problem zaczyna się wtedy kiedy on nie zaakceptuje kogoś z mojego otoczenia.On generalnie uważa że jego rodzina jest super i u niego są wszyscy normalni.Jak mu się ktoś nie spodoba to facet dość konkretnie podchodzi do sprawy i mówi że nie chce z tą osobą się zapoznawać i rozmawiać bo mu się ktoś nie podoba ale próbuje również wywierać na mnie presję w tej sprawie.Noi znajomi mu nie pasowali.Najpierw obgadal ich za plecami szukając ich wad i mnie to wszystko przekazał co o nich myśli.Pozniej powiedział że mamy ograniczyć z nimi kontaktu do minimum bo jemu cis w tych ludziach nie pasuje.On tak robi że jak ktoś mu nie pasuje to najpierw mówi coś za plecami a potem on izoluje zarówno siebie jak i mnie od tych osób.Jesten z nim ponieważ jest duża chemia między nami i nie chce szukać innego faceta . Dziękuję ża uwagę