51-letnia królowa Letizia ZACHWYCA u boku króla Filipa VI w różowej sukni za 500 złotych (ZDJĘCIA)

Król Filip VI i królowa Letizia obchodzą w tym roku dwie przełomowe rocznice. 22 maja 2004 roku wzięli ślub. Dekadę później, 19 czerwca 2014 roku, Filip wstąpił na tron, został królem Hiszpanii i tym samym uczynił byłą prezenterkę telewizyjną królową. Mimo upływu lat para darzy się gorącym uczuciem, a jeśli tak w rzeczywistości nie jest, to opanowali sprawianie takiego wrażenia do perfekcji.

Słynąca z nienagannego stylu i wyrafinowanej garderoby królowa Letizia wie, jak podkreślić naturalny wdzięk. Nie bez powodu Hiszpankę okrzyknięto "ikoną mody" - 51-latka pieczołowicie pracuje na swoją pozycję w gronie najlepiej ubranych kobiet, umiejętnie łącząc ze sobą ubrania od najlepszych projektantów z ciuchami z sieciówek. I o ile monarchini na ogół prezentuje się bez zarzutu, nawet jej zdarzają się czasem potknięcia, tak jak to było podczas ubiegłorocznej koronacji króla Karola.

Królowa Hiszpanii stawia na klasykę, każdorazowo wybierając proste kroje, gładkie tkaniny i doskonale dobrane do sylwetki fasony. Nie inaczej było i tym razem. Podczas środowego wystąpienia publicznego w andaluzyjskim mieście Kadyks królowa zadała szyku w różowej kreacji marki Lady Pipa, za którą zapłaciła jedyne 500 złotych. Letizia uzupełniła "look" białą kopertówką i czółenkami na obcasie w kolorze fuksji. Kasztanowe włosy królowej obcięte były na "boba", a na jej twarzy zagościł delikatny makijaż. Widać gołym okiem, że 51-latka korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, jednak robi to z umiarem.