Cameron Diaz wybrała się z rocznym synkiem do restauracji

Cameron Diaz powraca do mediów po długiej nieobecności. Niedawno pojawiła się w produkcji Netflixa "Znowu w akcji", w której wciela się w rolę Emily. To jej pierwsza rola od przeszło 10 lat. Aktorka zdecydowała się na wycofanie z aktywności zawodowej, by skupić się na najbliższych. 6 lat temu dzięki pomocy surogatki została mamą Raddix , a w ubiegłym roku przekazała, że razem z ukochanym Benjim Maddenem powitali na świecie synka . Gwiazdorski duet dał chłopcu na imię Cardinal .

Teraz fotoreporterzy mogą ogłosić kolejny sukces. Zauważyli, że Cameron Diaz wybrała się z rocznym Cardinalem do restauracji w Santa Barbara i udało im się zrobić kilka zdjęć, kiedy mama z synem opuszczali lokal. Gwiazda maszerowała do samochodu, niosąc malucha na rękach. Z okazji rodzinnego wypadu postawiła na codzienną, ale elegancką stylizację. Do jasnych jeansów dopasowała czarną koszulkę. Wychodząc na zewnątrz, zarzuciła na siebie szary płaszcz, który podczas spaceru do auta pozostał rozpięty.