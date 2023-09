54-letnia Cate Blanchett w kombinezonie z GŁĘBOKIM dekoltem zachwyca w Mediolanie (ZDJĘCIA)

Przez trzy dekady w branży filmowej Cate Blanchett ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej utalentowanych hollywoodzkich aktorek. Australijka nie boi się ciężkiej pracy i co roku bierze udział w przynajmniej kilku prestiżowych projektach, które przynoszą jej później kolejne nominacje do nagród. W 2022 roku 54-latka zachwycała w roli uznanej kompozytorki Lydii Tár, a ostatnio można było ją podziwiać w australijskiej produkcji "The New Boy". Blanchett nie zwalnia tempa - na 2024 rok zapowiedziane są już premiery dwóch dużych projektów z jej udziałem.