Cate Blanchett miała wypadek z PIŁĄ MECHANICZNĄ. "Brzmi bardzo, bardzo ekscytująco, ale tak nie było"

Nie da się ukryć, że dobierane z wyjątkową starannością role sprawiły, iż Cate Blanchett w ostatnich latach mogła awansować do ścisłej czołówki Hollywood. Od kiedy blond piękność zadebiutowała na małym ekranie w 1993 roku, aktorka dostawała coraz to bardziej lukratywne propozycje ról w produkcjach uznanych reżyserów, szybko stając się naczelnym "dobrem narodowym" Australii. Swoją pasję do kina i teatru dzieli z mężem, Andrew Uptonem, który na co dzień pracuje jako dramaturg. Para pobrała się pod koniec 1997 roku i od tamtego czasu doczekała się czworga dzieci.