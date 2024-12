Jennifer Lopez założyła ryzykowny siateczkowy top

IMHO nie wyglada to dobrze, a od gwiazd pokroju JLo stety czy niestety oczekujemy perfekcji. Ten top sie przede wszystkim marszczy w okolicach talii a nie powinien, tu powinno byc tzw. body. To moje glowne zastrzezenie. Dalej, pomijajac aspekty moralne (skora): spodnica piekna. po prostu piekna. Torebka mi sie nie podoba, nie lubie takich modeli, kojarza mi sie z moja babcia (takie kuferki dla staruszek), buty ewentualnie moga byc ale jednak za toporne do tej spodnicy. Wracam do topu: JLo chyba zalozyla go, by pokazac biust (byc moze jakas reklama chirurga/kliniki?) - bo inne uzasadnienie nie przychodzi mi do glowy. Przeciez czarny/ciemnoczekoladowy top tzw. body wygladaloby zupelnie inaczej: lepiej, lzej, eleganciej (jest takie slowo?), top do takiej fenomenalnej spodnicy powinien byc dyskretny (delikatny, nie rzucajacy sie w oczy). Co jej wpadlo do glowy zakladac taki top do takiej spodnicy - to juz jej slodka tajemnica. I juz na koniec w ramach refleksji nad zyciem: czy naprawde kobieta, ktora wydala dziesiatki porzebojow i zagrala w wielu filmach musi starac sie o uwage publiki pokazujac biust w wieku lat 50 plus? Noale, to IMHO.