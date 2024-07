56-letni David Guetta byczy się na jachcie z młodszą od 24 lata ukochaną, eksponując imponującą muskulaturę (ZDJĘCIA)

Perkozy 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Wyglądają na spełnionych. A ja chciałem prosic o radę - wchodzi tu sporo mądrych osób 30+. Poznałem ostatnio wspaniałą dziewczynę, zbliżyliśmy się do siebie i ostatnio naszło ją na zwierzenia. Pytała o liczbę kobiet, z którymi byłem. Powiedziałem, że nie jestem w nastroju do zwierzeń, więc odpuściła, ale ustaliliśmy, że wrócimy do tej rozmowy. No i nie wiem, co jej wtedy powiem. Przez ostatnie dziesięć lat byłem samotny, bo nie miałem wiedzy o kobietach (uratowały mnie książki i nagrania mistrza Sz. - nie będę go tu reklamował, ale to genialny człowiek, polecam każdemu, jego nazwisko kojarzy się z szermierką). Zanim zdobyłem potrzebny warsztat, byłem długo sam i jako 29 letni prawiczek zacząłem chadzać do profesjonalistej, tak z raz w miesiącu przez 8 lat, czyli do 37 roku życia (za każdym razem z inną, żeby się nie przyzwyczajać i czasem nie zakochać). Raz w miesiącu to nie tak często, ludzie robią to kilka razy w tygodniu, no ale w sumie wychodzi z setka przez tę dekadę. Najgorzej, że dziewczyna (prawie narzeczona) miała trzech chłopaków, z każdym łączyła ją "wielka miłość", i była z każdym średnio po dwa lata (pewnie robili to po 10 razy w miesiącu), czyli wychodzi łącznie z 600 razy, ale to ja jestem tym złym. Co, Waszym zdaniem, powinienem jej powiedzieć? 100 kobiet nie brzmi dobrze o w sumie to nie partnerki, więc chyba nie minąłbym się z prawdą, gdybym powiedział zero? Bo w sumie to się chyba nie liczy i nadal jestem prawdziwkiem? Sam już nie wiem...