57-letnia Nicole Kidman odsłania plecy w NIETUZINKOWEJ kreacji na premierze serialu

Nicole Kidman słynie z chorobliwego wręcz perfekcjonizmu oraz pracoholizmu, który nie pozwala jej na zrobienie sobie przerwy od grania choćby na chwilę. A na srebrnym ekranie błyszczy już od ponad 40 (!) lat. Tylko w tym roku Australijka zagrała w sześciu produkcjach, a, jeśli wierzyć prognozom ekspertów, za rolę w filmie "Babygirl" czeka ją kolejna nominacja do Oscara.

Aktorka, która od lat pretenduje do tytułu ikony stylu, swoim zwyczajem odziała się w kreację pochodzącą z najnowszej kolekcji luksusowego domu mody - tym razem była to Bottega Veneta. Laureatka Oscara za film "Godziny" pokusiła się na wyjątkowo oryginalny projekt, na który składała się jedwabna chusta odkrywająca plecy oraz plisowana spódnica w odcieniach żółci i bieli. Blond włosy zaczesane były do tyłu, uwydatniając potraktowane skalpelem oblicze gwiazdy.