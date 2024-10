Niezręczna interakcja pomiędzy Nicole Kidman i Salmą Hayek na pokazie. Kamery zarejestrowały stanowczą reakcję Australijki: "NIE DOTYKAJ MNIE"

Jesienny Tydzień Mody w Paryżu zakończył się już prawie 2 tygodnie temu, ale do mediów dopiero teraz docierają zakulisowe smaczki z eventów. I chodzi oczywiście nie o przeoczone trendy, a o niesnaski między gwiazdami . W końcu Fashion Week to wydarzenie nie tylko modowe, ale i towarzyskie.

Zobacz także: Mało kto wie, że Michalina Sosna ma córkę. Co aktorka myśli o 800 plus?

Pikantne kulisy Balenciagi

Na świecznik trafiły ostatnio Salma Hayek i Nicole Kidman. Obie panie w przeszłości wiele razy "przecinały się" na branżowych eventach. Zdarzało im się nawet zapozować razem do zdjęć, co mogło wskazywać na to, że żyją w całkiem dobrych relacjach. A jednak, w Paryżu kamery zarejestrowały dość intensywną interakcję między aktorkami.