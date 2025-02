57-letnia Olga Bończyk w bikini

zgłoś do moderacji

Macie wszyscy obsesje wieku. Ile kto ma i na ile wyglada. I dotyczy to glownie kobiet. Dlaczego nie produkujecie obsesyjnych artykulow tego typu o facetach? Najwiekszym osiagnieciem zyciowym jest teraz miec 99 lat i wygladac na 19? Serio? Na Insta pelno profili kobiet, ktore pytaja czy ludzie wierza, ze one maja 59 lat np, i podrasowane foty leca hurtowo. Czemu to sluzy? Ale sie baby daly zagnac w slepa uliczke znowu… szaming wieku.