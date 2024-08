Olga Bończyk o rodzinie Zbigniewa Wodeckiego: "Nie chcę mieć kontaktu z tymi ludźmi. Zrobili mi tyle KRZYWDY"

Grażyna 20 min. temu zgłoś do moderacji 29 5 Odpowiedz

Z moim mężem mieliśmy przyjaciela ( był również wspólnikiem męża). Mieliśmy bardzo dobre stosunki, święta razem, weekendy wspólnie spędzaliśmy. Kilka miesięcy temu nasz przyjaciel zmarł. Rodzina spodziewała się majątku po nim (bo gdyby racjonalnie zarządzał pieniądzem to by go miał - niestety koleżanki, noclegi w drogich hotelach i wóda pochłonęły wszystkie jego pieniądze i proszę nas nie osądzać że przyjaciela nie potrafiliśmy doprowadzić do pionu żeby myślał głową a nie główką bo rozmawialiśmy z nim wielokrotnie) i wracając do jego rodziny przed pogrzebem zdziwieni że groszem nie śmierdział i zostaliśmy posądzeni że ukryliśmy jego majątek bo tylko my mieliśmy taką możliwość a przecież R. nie mógł wywalić w błoto wszystkich pieniędzy). Także ja rozumiem panią Olgę, rodzina często nie interesuje się człowiekiem dopóki po pogrzebie nie potrzeba zająć się jego pieniędzmi. Smutne to..