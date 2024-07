56-letnia Olga Bończyk nie zdecydowała się na dziecko. Teraz wyjaśnia: "Nigdy nie czułam się niekompletna z powodu braku potomstwa"

Mamma 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mój mąż, nie wiem czy mnie wrobił i zaplanował żeby było jedno dziecko, czy później zmienił zdanie? Ale myslle, że mnie wrobił dla majątku bo gdy tylko urodziło się dziecko, po 3 mcach wróciłam do szczupłej sylwetki, pojechałam do ginekologa żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku bo chciałam mieć więcej dzieci, ten zaczął zakrywać się kołdra, później mówił, że zmęczony praca itd, za to na imprezce podkreślił, że jego dziecko ma majątek w garści.Odwlekal, kombinował, mówił żebym się cieszyła, że nam jedno, jakbym była po leczeniu albo z problemami, w końcu podkreślał, że tak ma być.Tak.mineely 4 lata, miałam się dla niego poświęcić ale do cholery?? Czemu on na mi narzucać jak nam żyć i czy mam dzieci czy nie? Uciekam od tego człowieka bo dla dziecka to i tak przykry widok, dla mnie nieporozumienie??