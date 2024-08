61-letnia Ewa Skibińska opala się nad Bałtykiem w wyjątkowo SKĄPYM bikini. Imponująca forma?

Nana 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Nie wygląda to za dobrze, gdyby miała stroj bardziej dopasowany do figury co by maskował trochę bądź co bądź mankamenty figury wyglądałaby stylowo jak starsza pani stosownie do wiekuz klasą. A tak ? Trochę nieapetycznie i groteskowo