62-letni George Clooney i młodsza od niego o 17 lat Amal OLŚNIEWAJĄ na premierze w Londynie (ZDJĘCIA)

Jak to zwykle bywa wśród celebryckich par, także w przypadku aktora i prawniczki do mediów notorycznie powraca temat domniemanego kryzysu w związku. Plotki o kłopotach w raju ucichły latem, gdy małżeństwo zostało sfotografowane podczas romantycznego wypadu do rezydencji nad jeziorem Como. Później pojawili się na gali charytatywnej w Nowym Jorku, emanując gorącym uczuciem.

W niedzielę hollywoodzka "it-couple" miała nie lada okazję do brylowania na czerwonym dywanie. Tego dnia odbyła się bowiem londyńska premiera filmu pt. "The Boys in the Boat". Deszczowa pogoda nie przeszkodziła uzbrojonej w parasol parze w przemaszerowaniu czerwonym dywanem i zapozowaniu do zdjęć obecnym na evencie fotoreporterom. Piękna Amal wybrała tego dnia minimalistyczny zestaw, na który składał się czarny gorset i spodnie-cygaretki. Długie, kasztanowe włosy prawniczki spływały gładko na ramiona. Gwiazdor zadał szyku w idealnie skrojonym garniturze.