62-letnia Meg Ryan prezentuje PODRASOWANE oblicze na festiwalu filmowym w Sarajewie

Zdaniem fanów, pokaźna liczba operacji plastycznych, które zafundowała sobie Meg, wyrządziła jej więcej szkody niż pożytku. Gdy w pogoni za młodzieńczym wyglądem aktorka przestała przypominać siebie, bezlitośni producenci przestali powierzać jej role w projektach, co Meg przypłaciła depresją. Doszło do tego, że przez ostatnią dekadę gwiazda wystąpiła tylko w jednym filmie, komedii romantycznej "What Happens Later", która zebrała od krytyków miażdżące recenzje.