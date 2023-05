65-letni Dolph Lundgren bryluje na ściance z młodszą o 40 LAT narzeczoną! Ładnie razem wyglądają? (ZDJĘCIA)

Lundgren i Krokdal poznali się w 2019 roku. Przyznali publicznie, że są parą w styczniu 2020 roku podczas festiwalu filmowego na Dominikanie. 29 czerwca tego samego roku ogłosili na Instagramie zaręczyny. Kilka miesięcy temu Lundgren postanowił odnieść się publicznie do dzielącej go z ukochaną różnicy wieku. Wygląda na to, że niesie ona za sobą same zalety.