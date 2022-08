64-letni Dolph Lundgren pomyka po ulicach Beverly Hills z o 39 lat MŁODSZĄ NARZECZONĄ. Najpierw lunch, a potem przejażdżka Ferrari (ZDJĘCIA)

ola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak czytam komentarze i nie wiem czy współczuć dzisiejszym młodym kobietom, czy też mężczyznom. Gościu jest ode mnie dwadzieścia lat starszy, ale bym się brzydziła, a tu co chwilę widzę wpis od młodej, że by była chętna na taki związek. Nie wiem tylko czy faktycznie młodzi są zbyt niedojrzali, czy może zbyt biedni. Kiedyś podrywał mnie czterdziestoletni profesor, piętnaście lat starszy, przystojny, wysoki, ale wprost powiedziałam, że trochę za stary. Przez myśl mi nie przyszło, żeby kalkulować, czy majętny. Kobiety bywają bezwzględne, masz bogatego męża, to unikaj koleżanek jak ognia, prędzej czy później któraś spróbuje wskoczyć mu do łóżka.