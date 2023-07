65-letni Dolph Lundgren spaceruje po Mykonos z młodszą o 39 lat narzeczoną (ZDJĘCIA)

Dolph Lundgren w latach 80. i 90. był zaliczany do szwedzkiej plejady gwiazd kina akcji. Aktor zasłynął rolą w filmie "Rocky IV". Celebryta niedługo będzie obchodził 66. urodziny i choć rzadziej pojawia się na ekranie, to wciąż jest aktywny zawodowo.

Od 4 lat Lundgren jest związany z Emmą Krokdal , której oświadczył się w 2020 roku. Jego ukochana pochodzi z Norwegii i jest trenerką personalną specjalizującą się w zdrowym odżywianiu. Narzeczeństwo dzieli 39 lat różnicy . Jakiś czas temu Dolph postanowił odnieść się publicznie do tej różnicy wieku. Jego zdaniem wiążę się ona z samymi zaletami.

Czuję się bardzo szczęśliwy, że mam kogoś takiego jak Emma w tym wieku. To odmieniło moje życie i mam nadzieję, że dało jej pomoc i wsparcie, którego w przeciwnym razie jeszcze by nie zdobyła [...] - skomentował w rozmowie dla "Muscle and Health".