Karol Strasburger spełnia się w roli taty

Nie pisze tego złośliwie ale mam wrażenie,że on jest zmęczony i wcale mnie to nie dziwi. Moi znajomi on lekko po 40 ona 38 lat, tyle mieli gdy powitali na świecie swoją drugą pociechę, byli zmęczeni jak każdy rodzic ale sami stwierdzili,że w tym wieku to już nie są na siłach ogarnąć wszystko tak jak przy pierwszym dziecku, chociaż żyją aktywnie. Panu Karolowi gratuluję ale wieku nie oszukasz