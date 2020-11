75-letnia Maryla Rodowicz KUSI NOGAMI z taboretu (FOTO)

Maryla Rodowicz , która w grudniu skończy 75 lat, przechodziła ostatnio cięższy czas. Diwa polskiej sceny najpierw zmagała się z koronawirusem , potem z utratą smaku , a na koniec musiała odeprzeć brutalne ataki Mariusza Czajki , który przypomniał sobie, że 30 lat temu Maryla miała pozbawić go możliwości zarobku. Zdaniem Czajki to nie w porządku, że teraz Rodowicz kwęka, że nie ma pieniędzy , skoro "mieszka w pałacu", w którym ma nawet złoty kran.

Dokładnie nie wiadomo, jak to jest z finansami Maryli Rodowicz , faktem jest natomiast, że gwiazda czuje się już lepiej, także psychicznie . Świadczy o tym jedno z najnowszych zdjęć, jakie wokalistka umieściła na Instagramie. Niemal 75-letnia Maryla pozuje w pełnym makijażu i z gitarą na wysokim taborecie. Kusi fanów gołymi nogami i stosuje najlepszą metodę motywacyjną, czyli autokomplementy.

Co prawda niektórzy fani złośliwie zauważyli, że to chyba stare zdjęcie, a Maryla lepiej by zrobiła, gdyby "poszła poplumkać", a nie wstawiała fotki sprzed lat.