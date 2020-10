Zakażona koronawirusem Maryla Rodowicz ubolewa nad UTRATĄ SMAKU: "Gosposia zrobiła mi mielone, ale NIE WCHODZĄ"

Pandemia koronawirusa już od kilku miesięcy wpływa na otaczającą nas rzeczywistość. Każdy dzień to tysiące nowych przypadków zachorowań, co skutkuje ponownym wprowadzeniem części obostrzeń. Co istotne, COVID-19 dotknęło nie tylko "zwykłych obywateli", lecz także wiele czołowych polskich osób publicznych, w tym nawet prezydenta Andrzeja Dudę.