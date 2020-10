Maryla Rodowicz opowiada o zmaganiach z KORONAWIRUSEM. "Zaczęły mnie strasznie boleć mięśnie"

Jedna z największych gwiazd polskiej estrady starała się nie niepokoić swoich fanów, przekazując im wieści o zakażeniu wirusem. 74-latka wrzuciła na Instagram zdjęcie ze swojej willi, a do fotografii pozowała uśmiechnięta, w towarzystwie dwóch medyków.

Zaczęły mnie strasznie boleć mięśnie, szczególnie mięśnie pleców. Do tego dochodziła gorączka i wiedziałam, że to są oznaki zarażenia się koronawirusem. Wezwałam medyków, przyjechali, zrobili badania i odjechali. Jestem w ciągłym kontakcie z moją panią laryngolog, która wyjaśniła mi, co mam robić - dodała gwiazda.