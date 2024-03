81-letni Calvin Klein człapie za MŁODSZYM o 45 lat partnerem do restauracji (ZDJĘCIA)

Projektant nieszczególnie afiszuje się swoim życiem uczuciowym i rzadko pokazuje się ze swoim ukochanym. Nic dziwnego, że para cieszy się dużym zainteresowaniem paparazzi , którym co jakiś czas udaje się uchwycić ich wspólne wypady ulicami Los Angeles. Nie inaczej było i tym razem, gdy Calvin Klein wybrał się w towarzystwie swojego 36-letniego partnera na obiad do jednej z lokalnych restauracji.

Wygląda na to, że panów łączy również głębsze uczucie do koloru czarnego. 81-letni kreator trendów wyskoczył na miasto w czarnych chinosach, obcisłej bluzce z długim rękawem i sportowych butach. Młodszy ukochany Kleina zdecydował się na czarny T-shirt, który idealnie opinał jego umięśnione ciało, joggery oraz trampki. Panowie wyposażyli się również w specjalną poduszkę ortopedyczną, której Klein używa, by wygodniej usadowić swoje cztery litery w restauracyjnym krześle. Oczywiście zakochani, jak przystało na wyjście w trybie "incognito", nie zapomnieli zabrać ze sobą okularów przeciwsłonecznych.