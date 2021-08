Adam Małysz z żoną "zatrzymani" przez POLICJĘ. Funkcjonariusze chcieli... zrobić sobie zdjęcie (ZDJĘCIA)

objektywny sc... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Policjant niby zawod kal inny, podobno policjant tez człowiek. Policjant to zawod ktorego nie rozumiem, ślepo wykonywali rozkazy bedace przestemstwem przez nich popelnianym. Lecz policjant absolutnie nie powinien robic sweet foci w czasie slużby bowiem jego pensja to kasa z kieszeni Polaków. Budowlaniec doprowadzi do katastrofy, lekarz popelni blad w sztuce lekarskiej, nauczyciel... to nauczyciel, Operator jakiejs maszyny trzezwy skupiony oraz inni popełniają nieumyślne błedy w wykonywanym zawodzie. Ale selfi w pracy to powinno byc karane dyscyplinarnym zwolnieniem bo to nie jest bląd w pracy jak zabicie czlowieka pod wplywem narkotykow ktory mam sile herkulesa..... Policja albo kogos zabija naduzywajac sily albo wykorzystuje sluzbe jako turystyka.