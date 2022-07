Adele w stylizacji za 20 TYSIĘCY ZŁOTYCH płynie łodzią u wybrzeży Sardynii z ukochanym u boku (ZDJĘCIA)

Aktualnie Adkins i Paul spędzają wspólne wakacje we Włoszech. Na wypoczynek udali się do lubianej przez gwiazdy Sardynii, a konkretnie miejscowości Porto Cervo. To właśnie tam udało się ich sfotografować paparazzi. Jak widzimy na wykonanych im zdjęciach, nie urlopują się jedynie we dwoje, towarzystwa dotrzymuje im bowiem grupa znajomych.