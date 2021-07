Adele i znany agent gwiazd SĄ RAZEM? "Postanowili się UJAWNIĆ" (ZDJĘCIA)

Doniesienia o związku pary udało się potwierdzić serwisowi Page Six, który utrzymuje, że para faktycznie jest razem. Podobną narrację przyjął informator magazynu "People", który twierdzi, że para widuje się "od kilku miesięcy". Co więcej, Adele została również utytułowana "dziewczyną Paula" przez dziennikarza sportowego Briana Windhorsta.

Rich Paul przyprowadził na mecz Adele. LeBron obserwuje z nią, co się dzieje na boisku. To pierwszy raz, gdy [Rich Paul i Adele - przyp.red.] postanowili się publicznie ujawnić - cytuje słowa Windhorsta portal Page Six.

Co ciekawe, jeszcze pod koniec maja sam Paul zapewniał w rozmowie z "The New York Times", że jest singlem i nie randkuje. Można więc wnioskować, że jeśli faktycznie on i piosenkarka są razem, to ich relacja jest jeszcze dość świeża. Sądząc po medialnych doniesieniach, wygląda na to, że nie pojawili się tam raczej jako przyjaciele.