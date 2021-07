Dawno niewidziana Adele dokazuje na meczu NBA w towarzystwie TAJEMNICZEGO MĘŻCZYZNY (ZDJĘCIA)

Można można 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tylko zazdrośnice będą pisały ze lepiej wyglądała gruba bo jak może teraz wyglądać pięknie i zdrowo ? A to ze z twarzą coś majstrowała to inna już kwestia ale nie wciskajcie ludziom kitu ze lepiej jak była spasiona. Najpierw hejtujecie grubasów a później jak ktoś się weźmie za siebie to nic pozytywnego nie napiszcie. Także grubasy do roboty nad sobą ha ha