Sukces (?) Kingi Rusin: zagraniczny portal wziął ją za... ASYSTENTKĘ Adele! Podpisali, że to... ROSE MOON

Kinga Rusin , co prawda trochę przypadkiem, dopracowała się międzynarodowej kariery. Zaczęło się oczywiście od kultowego już zdjęcia z Adele , które obrotna Kinia zrobiła sobie na oscarowym afterparty dwa lata temu. Wówczas każde zdjęcie odchudzonej piosenkarki wywoływało sensację, a co tu dopiero mówić o zdjęciu z imprezy, na której obowiązywał zakaz fotografowania i publikowania czegokolwiek w sieci.

W tej beczce miodu była też i łyżka dziegciu, ponieważ Kinga Rusin przez chwilę została opisana jako "Kinga, russian TV host", ale po interwencji samej Rusin/russian błąd został naprawiony. Co prawda do czasu, bo gdy afera zaczęła zataczać globalne kręgi, nasza rodaczka zorientowała się, że może jej zachowanie nie było eleganckie: Kinga Rusin USUNĘŁA ZDJĘCIE Z ADELE! "To było szaleństwo, którego nie przewidziałam"