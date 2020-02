Kinga Rusin USUNĘŁA ZDJĘCIE Z ADELE! "To było szaleństwo, którego nie przewidziałam"

Hju 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Czy w tym kraju nie ma profesjonalnych dziennikarzy? TVN to taka wioch, jedyne co ich ratuje to serwisy informacyjne. Jak nie Wedzikoska to Rusin, albo mlody Chajzer. Najwieksze niedouczone buractwo, ktore mysla, ze sa nadludzmi. Juz lepiej na taka impreze wyslali Prokopa, on by tam rozruszal towarzystwo.