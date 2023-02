Agata Rubik wspomina błogosławiony stan, publikując zdjęcie z ciążowym brzuchem. Zdradziła, ile wtedy przytyła (FOTO)

Media społecznościowe są dla Agaty również platformą do dzielenia się osobistymi wyznaniami i odpowiadania na trudne pytanie obserwatorów. Niedawno influencerka rozprawiała o tym, że trudno jest znaleźć prawdziwych przyjaciół wśród celebryckich znajomych . Stwierdziła wtedy nieco kąśliwie, że "w show biznesie większość osób jest mocno skoncentrowanych na sobie". Niektórzy doszukiwali się we wpisie drugiego dna, sugerując, że Rubik mogła mieć na myśli m.in. Zofię Zborowską.

Agata Rubik pokazała zdjęcia z okresu, gdy była w ciąży. Jak wspomina ten czas?

W obie ciąże zaszłam bez problemu i czułam się w nich dobrze. Z Heleną (na zdjęciu) przytyłam 14 kg i bardzo szybko schudłam. To był cudny czas, bo dzięki KP jadłam co i ile chciałam, i chudłam. Miałam niecałe 23 lata. Z Alą przytyłam 12 kg (ze względu na bycie na granicy cukrzycy ciążowej, bardzo uważałam na to, co jem) i mimo że też karmiłam piersią, to powrót do formy zajął mi znacznie dłużej - odpowiedziała Agata Rubik, publikując przy okazji zdjęcie sprzed lat.