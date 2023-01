Agata Rubik pokazała mamę pozującą z wnuczkami. Fanki pieją z zachwytu: "Jaka babcia, to raczej STARSZA SIOSTRA" (FOTO)

Podczas gdy jedne celebrytki usilnie próbują dowieść, że szeroko pojęte influencerstwo to praca jak każda inna, drugie otwarcie przyznają, że to, co widzimy w ich mediach społecznościowych, to wcale nie praca. Takiego zdania jest Agata Rubik, która dorabiania sobie na Instagramie nie wiąże ze słowem "praca". Małżonka znanego dyrygenta niejednokrotnie wspominała, jak bardzo zadowolona jest z faktu, że nie musi mieć żadnej posady i może spełniać się w roli "opiekunki domowego ogniska".