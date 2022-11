Agata Rubik musiała pójść na terapię przez "nieodciętą pępowinę": "Mama traktowała mnie jak przyjaciółkę i dlatego DOSTAŁAM PO D*PIE"

Ilona 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Bo z człowiekiem to jest tak, że musi się czymś martwić, mieć jakieś problemy i to jest wpisane w nas ludzi i tyle. Jak ktoś nie ma rzeczywistych zmartwień to będzie ich szukał tak jak pani Agata. I to nie jest jej wina, to wina człowieczeństwa. Te wyimaginowane problemy często prowadzą do ciężkich zaburzeń psychicznych. Podsumowując: lepiej mieć normalne średnie życie, zdrowie i dobrą pracę, kochająca, wspierającą rodzinę.