Agnieszka Kaczorowska czule żegna męża przed wylotem za granicę. Spotka się z hollywoodzkim aktorem (ZDJĘCIA)

Choć utrata posadki dość mocno zabolała Agnieszkę, to dostarczyła jej sporo wolnego czasu. Celebrytka spożytkowała go, przekomarzając się z kolegami z branży, nagrywając reklamy środków czyszczących i smażąc się na zagranicznych plażach. Zaledwie miesiąc temu Kaczorowska wyfrunęła z rodzinką do słonecznej Hiszpanii, gdzie zaprezentowała m.in. plażowy makijaż i wykonała słoneczną sesję zdjęciową.