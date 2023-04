Agnieszka Kaczorowska prezentuje makijaż NA PLAŻĘ. Fanka: "Biedna, macierzyństwo cię dojeżdża"

Internautka krytycznie o wyglądzie Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska nie ustaje w promowaniu swojego życia na Instagramie, na którym sporo zarabia. Publikując sponsorowane posty, może pozwolić sobie na wiele zagranicznych wypadów, którymi później z dumą się chwali. Jej najnowsza rolka przedstawia proces przygotowywania makijażu na plażę. Oczywiście część internautek dziwiła się, po co celebrytka go wykonuje, jedna natomiast dała do zrozumienia, że nawet w nim gwiazda nie wygląda najlepiej.

A to HIT! Bywam zmęczona, ale akurat jestem turbo wypoczęta. Na dobre słówko to zawsze można liczyć, nie? Bo na pewno było to z troski, prawda? - napisała, dając do zrozumienia, że nic sobie nie robi z uszczypliwych uwag.