Agnieszka Kaczorowska, Nergal, Edyta Herbuś i inne gwiazdy NIE OBCHODZĄ świąt Bożego Narodzenia. Spędzają czas NIETYPOWO (ZDJĘCIA)

Choć większości z nas Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z pięknie przystrojoną choinką, masą prezentów, wigilijnym stołem i wspólnym kolędowaniem, to w rzeczywistości nie wszyscy spędzają je w tak tradycyjny sposób. Okazuje się, że wśród polskich gwiazd nie brakuje osób, które ostatni tydzień grudnia postanawiają spędzić zupełnie inaczej.

Dekorowanie okien zamiast choinki, owoce morza na wigilijny stole czy podróże do ciepłych krajów. W naszym show-biznesie jest wielu celebrytów, którzy mają swoje własne "tradycje". Oczywiście nie brakuje również sław, które nie obchodzą świąt, a nawet za nimi nie przepadają. Specjalnie dla was postanowiliśmy to sprawdzić.