Agnieszka Woźniak-Starak komentuje wywody Bożeny Dykiel o depresji: "Cieszę się, że nasz program rozpoczął MERYTORYCZNĄ DYSKUSJĘ"

Pani Szulim tym komentarzem próbuje w dyplomatyczny sposób zachować swoją samoocenę i ocenę jej osoby przez widzów oraz zachować stanowisko pracy. Myślę, że większość ludzi pewnie zareagowałaby podobnie. W końcu to ona współprowadziła to spotkanie i zapewne musi mierzyć się teraz z hejtem. Z jednej strony jest to program na żywo, więc nigdy nie wiadomo z czym 'wyskoczy' gość, a z drugiej pani Dykiel znana jest z dość porywczego temperamentu 💥💣 i kontrowersji wypowiedzi. Myślę, że producent mógł to przewidzieć - chyba, że to miało być na zasadzie 'nieważne jak będą o nas mówić, ale oglądalność bedzie'.