TYLKO NA PUDELKU: Pracownik TVN zdradza kulisy wywiadu z Bożeną Dykiel: "WSZYSCY BYLIŚMY W CIĘŻKIM SZOKU"

Sisi 2 min. temu

Dajcie jej spokój. Zaprosili ją do programu więc wyraziła swoje zdanie. A że ta wypowiedź nie jest po lini TVN to trudno następnym razem trzeba się bardziej postarać uzgodnić pytania no i napisać odpowiedzi . Ponoć TVN to wolne media .Pani Dykiel ma prawo do własnej opinii żyjemy w wolnym kraju . Nic się takiego nie stało jest masa wypowiedzi w przestrzeni publicznej z którymi większość się nie zgadza albo wręcz neguje i co z tego ?