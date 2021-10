TVN ODCINA SIĘ od Bożeny "depresja to niedobór litu" Dykiel?! Stacja udaje, że wywiadu nie było...

Ostatni "popis" Bożeny Dykiel na kanapie "Dzień Dobry TVN" ma szansę przejść do historii telewizji. Aktorka została zaproszona do studia jako ambasadorka kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję" , jednak okazało się, że jest prawdopodobnie ostatnią osobą, która powinna wypowiadać się na temat depresji jako "ekspertka".

Ja bym to określiła tak: ostatnie dwa lata to jest walka świata z ludźmi - z bogaczami, którzy chcą nami rządzić. Takie jest moje przeświadczenie, bo jeżeli nas się zastrasza i jeżeli ciągle nas się lockdownuje, prawda, i nie pozwala się spotykać - powiedziała, ignorując prowadzące, które próbowały ją okiełznać, punktując fake newsy. Na koniec aktorka zaprezentowała fikuśne okulary ze światłami, dzięki którym "czuje się lepiej".

Po tym, jak materiał został wyemitowany na żywo w telewizji, wielu internautów zaczęło komentować poczynania Dykiel na Facebooku. Niestety stacja w żaden sposób nie ustosunkowała się do osobliwej sytuacji, uznając najwyżej, że najlepszym wyjściem będzie przemilczenie materiału we wszystkich serwisach. Co ciekawe, wczoraj na dziendobrytvn.pl ukazał się tekst o Bożenie Dykiel i akcji "Twarze depresji", ale autor nawet nie zająknął się słowem o tym, że aktorka gościła w programie śniadaniowym. Zamiast tego przytoczono najbardziej wyważone wypowiedzi Dykiel z konferencji prasowej kampanii. Inni goście śniadaniówki zasłużyli oczywiście na teksty poświęcone swoim wywiadom przeprowadzonym w studiu.