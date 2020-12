Agnieszka Woźniak-Starak oburzona MARTWĄ ŚWINIĄ na ulicy. "Tyle dla rolników znaczy życie zwierząt, z których żyją"

Magda 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jestem ze wsi. Byłam traktowana w swoich stronach jak dziwadło, bo zostałam wege, wyjechałam na studia itd. Wiem, jak mądre są zwierzęta. Świnia- uwaga- jest inteligentniejsza od psa. Ale nie mozecie się o tym przekonać, bo większość ludzi nie miała z nimi do czynienia poza obiadem. Każdy ma swoje sumienie- w to nie ingeruje, przecież moi bliscy jedzą mięso i ja tego nie zmienię- nie mam prawa. Ale trzeba mieć szacunek do każdej istoty. Szacunek do plonów. Do jedzenia. Żeby koedys nam go nie zabrakło