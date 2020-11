"Piątka dla zwierząt" nie trafi do dalszych prac. Koniec pomysłu Kaczyńskiego

simka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

no tak, rolnicy zaczęli rozruchy, blokowanie, dywersję to nie dziwię im się ,że skapitulowali. jakkolwiek hodowcy zwierząt futerkowych nie mają nic wspólnego z rolnictwem, to zwykły biznes oparty na mordowaniu . A co do rolników z polem i oborami- to jednemu czy drugiemu dziadowi który męczy trzodę hodowlaną potrzebny jest kij bo inaczej nie ogarniają cierpienia zwierząt.