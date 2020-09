Marek Suski zapowiada ROZŁAM koalicji: "Nasi BYLI koalicjanci powinni PAKOWAĆ BIURKA"

Kaczyńskie chce likwidacji branży futrzarskiej. Rolnicy: zgoda, ale dajcie odszkodowania

To nie jest koniec świata, a koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy – komentował Suski. Uważam, że nasi byli koalicjanci powinni pakować już biurka. Sądzę, że zostaną wykluczeni z partii, bo była zapowiedź na klubie. Prezes zapowiedział jasno, że oczekuje w tej sprawie jasnego i jednolitego stanowiska od członków PiS. To już jest sprawa formacji duchowej, to już nawet nie jest kwestia przynależności do partii. Dobrzy ludzie powinni rządzić Polską.