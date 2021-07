Agnieszka Woźniak-Starak z tęczowymi lampasami raczy się schłodzonym napojem na mieście (ZDJĘCIA)

Choć współcześnie spora część celebrytów zdaje się być w pracy 24 godziny na dobę, niemal nie rozstając się ze sponsorami na Instagramie, nadal zachowuje się garstka gwiazd, którym udaje się utrzymać zdrową równowagę między życiem publicznym a prywatnym. Do takich osób należy niewątpliwie Agnieszka Woźniak-Starak , która swojej prywatności strzeże niczym lwica i bardzo ceni sobie czas spędzony z dala od studyjnych kamer.

Przed paroma dniami dziennikarka Dzień Dobry TVN została spostrzeżona przez paparazzi, gdy akurat wybierała się na kameralny podwieczorek w towarzystwie koleżanki. Eleganckie panie udały się do uroczej kawiarenki. Mimo że Agnieszka Woźniak-Starak postawiła tego dnia przede wszystkim na wygodę, to i tak widać było, że na swoją stylizację musiała się nieźle napracować. Same tylko spodnie pochodzące ze współpracy Palm Angels x Missoni kosztowały ją ponad 1700 złotych.