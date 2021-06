Agustin Egurrola zasiądzie w jury nowego "You can dance"!

Miniona edycja "Dance Dance Dance" wzbudzała wśród widzów szczególnie dużo emocji. Nic więc dziwnego, że TVP zdecydowała się na realizację kolejnego tanecznego show. I tak, już wkrótce rozpoczną się castingi do programu "You can dance. Nowa generacja". Formuła formatu zbliżona będzie do świetnie znanego widzom "You can dance. Po prostu tańcz". Tym razem na parkiecie zobaczymy jednak tancerzy w wieku od 8 do 13 lat.