Aleksandra Żebrowska duma nad rzekomym ROMANSEM męża i Małgorzaty Sochy z okładki katolickiego pisma (FOTO)

a co wy wiecie o wierze katolickiej oprócz tego co piszą właśnie takiego typu periodyki? kształtujące swój światopogląd w oparciu o opinie celebrytów, pariodie prawdziwej wiary ( jak cytowany tu kolorowy magazyn), tanie sensacje których wybuch jest głośno komentowany ale kiedy się okazują inne, nikt już głośno tego nie przyznaje. Szczekacie, ujadacie, takie modne teraz napluć na Katolicyzym, a każdy wasz komentarz dowodzi ze nie macie o nim zielonego pojęcia. Podajecie przykłady wyłącznie złych katolików, co ma być dowodem ba to ze cała wiara jest zła? czy to ze nie umiesz np. jezdzic na nartach jest dowodem ba to ze narty to niemozliwy do nauczenia, z zasady bez sensu sport? sasiad tez moze mieć narty a tylko łamac na stoku nogi sobie i innym i żłopać piwo w barze na stoku. Nie chce się nikomu wierzyć, bo tak wygodniej. Nic od siebie nie wymagać, szukać tylko wygody i przyjemności. Wolontariat w schronisku dla kotkow to lechtanie ego wspoleczesnego człowieka, a nie wielkie poświęcenia. Jakoś w hospicjach dla Ludzi nie ma kto kubka wody podać. Bo co? bo brzydki widok i tak nieprzyjemnie ? Ale to życie, które się tutaj toczy kiedyś się skończy. I nic nikomu wtedy nie pomoże wulgarny, prymitywny niby „cięty” jezyk, który się śmiał z religii katolickiej. Wszyscy staniemy w prawdzie.