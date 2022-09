Aleksandra Żebrowska odtworzyła "gwizdek by Ann". Lewandowskiej się spodobało...

Ostatnio Ola po raz czwarty została mamą, w związku z czym jej aktualne publikacje znów dotyczą głównie codzienności z absorbującym niemowlęciem. W niedzielę, nawiązując do niedawnego rozwiązania, zamieściła wideo, którym zakomunikowała, że zamierza zabrać się do pracy nad formą. Oczywiście zrobiła to w typowym dla siebie stylu. Pomysłowa Żebrowska zmontowała film, na którym... porównała się z inną "gwiazdą sieci", Anną Lewandowską. Na nagraniu w pierwszej kolejności widzimy fragment wideo z przyjęcia urodzinowego trenerki, a następnie poprawiającą biustonosz Aleksandrę, która na dodatek wkłada sobie do ust słynny już "gwizdek by Ann".