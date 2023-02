Allan Krupa musiał poprosić Edytę Górniak o pomoc: "Mama też przez to przechodziła" (WIDEO)

Allan Krupa pojawił się na niedzielnych preselekcjach do Eurowizji 2023. Przy okazji rozprawiania nad wynikami głosowania jury oraz widzów, opowiedział o swoim stosunku do tego konkursu. W rozmowie z Pudelkiem przyznał, że na razie nie ma w zanadrzu przeboju, z którym mógłby wystartować na Eurowizji.

Allan Krupa może liczyć na wsparcie Edyty Górniak

Wspiera mnie, jak może. O tym się nie mówi, ale większość młodych artystów, którzy dopiero zaczynają, zresztą producentów też, muszą przejść etap akceptacji siebie . (...) To jest ciężki okres, moja mama też przez to przechodziła. Każdy artysta na początku ma słabą samoocenę.

Z innej perspektywy na sytuację spojrzał kolega Allana, występujący pod pseudonimem Nerwus . Wtrącił się do rozmowy i zaczął wyliczać sytuacje, w których zaangażowanie Edyty Górniak okazało się kluczowe.

(...) to twoja mama powiedziała mi: "Michał, umów się z Allanem w studiu, posiedzicie i porozmawiacie". Później przy "Gentlemanie", naszym pierwszym numerze, twoja mama powiedziała: "Chłopaki, ja tutaj wam pomogę z teledyskiem. Załatwię wszystko, żeby to zrobić i dopiąć". Przy "Wow" - kto nas zmobilizował nas do tego? - zapytał z przekąsem.