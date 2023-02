Eurowizja 2023. TVP zagłuszyła buczenie SZTUCZNYMI oklaskami dla Blanki?! Internauci przedstawiają dowody (WIDEO)

Blanka wygrywa preselekcje do Eurowizji decyzją jury

Edyta Górniak z Agustinem Egurrolą i resztą ferajny zepchnęli Janna na dalekie czwarte miejsce w swoim rankingu, skutecznie blokując mu drogę do Liverpoolu. Co istotne, gdy decyzja sędziów została po raz pierwszy zaprezentowana, w studiu rozbrzmiało głośne buczenie widowni. To samo stało się tuż przed ostatecznym przedstawieniem wyników. Gdy jednak ogłoszono zwycięstwo Blanki, widzowie przed telewizorami mogli usłyszeć podejrzanie radosne wiwaty. Internauci mają co do tego swoją teorię.