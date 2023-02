Eurowizja 2023. Allan Krupa odcina się od plotek o faworyzowaniu Blanki: "NIE WIEDZIAŁEM, KTO TO JEST!" (WIDEO)

Edyta Górniak i Blanka - ustawka na preselekcjach do Eurowizji?

Przy ogłaszaniu wyniku siedzieliśmy akurat z tyłu, za jury, i Blanka do nas podeszła i zapytała, czy może się przysiąść, i przysiadła się, i okazało się, że wygrała, także warto przy nas być - zażartował Nerwus, a Allan w poniedziałek rano dodał na instastory: Nikogo nie faworyzowałem, bo najzwyczajniej nikogo tam nie znałem poza osobami gościnnymi i chłopakami z Felivers, co też było fajne, bo bez perspektywy osobowej mogłem posłuchać, co każdy ma do przekazania.

Nasza relacja z Blanką wygląda następująco: nie wiedziałem, kto to jest. Do czasu, aż wygrała. Po wszystkich występach podchodzi do nas Blanka, ja myślałem, że to jakaś tancerka pyta, czy może się dosiąść, a ja mówię: no spoko, siadaj. Potem, jak już było pokazywanie tego, kto wygrał z głosów jury, to zobaczyliśmy, że to ona - uściślił syn Edyty.