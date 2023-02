Eurowizja 2023. Wyszło na jaw, jak głosowali widzowie. Inaczej niż jury

Darek 17 min. temu zgłoś do moderacji 136 1 Odpowiedz

Tu nie chodzi o to, że Jury dało Blance 12 punktów. Chodzi TYLKO o to, że celowo i z premedytacją wyrzucili faworyta publiczności na 4-ta pozycję, czyli zablokowali mu jakąkolwiek możliwość wygranej. Dodatkowo, TVP w pośpiechu zmieniło regulamin dosłownie kilka dni temu, usuwając tzw. proporcjonalne przyznawanie punktów przez publiczność, co w praktyce oznacza, że nawet gdyby Jann otrzymał 10 razy więcej SMSow niż Blanka, to różnica punktowa będzie tylko o jedno miejsce. Ponadto wrzucili do regulaminu, że "w razie remisu, zwycięzcę wskaże Jury" oraz usunęli punkt o tzw. dogrywce między trzema faworytami. Dlatego to już było oczywiste kto wygra. Ustawka wręcz historyczna.