Allan Krupa popala papierosa przed warszawskim butikiem. Co na to Edyta Górniak? (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Allan Krupa dorastał praktycznie na oczach całej Polski. Zarówno rodzime media, jak i fotoreporterzy uważnie śledzą więc poczynania 19-latka również z dala od sceny. Ostatnio paparazzi spotkali Allana na mieście. "Enso" widziany był przed jednym z warszawskich butików należących do znanego influencera modowego, Highbarta - który przy okazji jest również ojcem sympatii Krupy, Nicol Pniewskiej. Niewykluczone, że Krupa postanowił pomóc w remoncie lub urządzaniu sklepu – z profili marki w mediach społecznościowych można bowiem wywnioskować, że lokal szykuje się do wielkiego otwarcia.

Paparazzi uwiecznili Allana Krupę, gdy ten stał tuż przed wejściem do warszawskiego butiku. Odziany w kurtkę marki Vetements 19-latek postanowił wykorzystać chwilę w samotności, by zaspokoić głód nikotynowy. W tym celu odpalił więc papierosa i zaczął delektować się dymem, zerkając na ekran smartfona. Po chwili u boku Allana pojawił się jego znajomy. Syn Górniak przez chwilę gawędził z kolegą, okazjonalnie zaciągając się przy tym papierosem. Gdy Krupa skończył już palić, skrył się we wnętrzu lokalu. Niedługo później ponownie wyłonił się jednak z butiku – tym razem po to, by oddać się telefonicznej rozmowie.